Autovelox, nuove regole in vigore: oltre 3mila dispositivi già conformi alle norme

Sono entrate in vigore dalla mezzanotte di oggi le nuove disposizioni sugli autovelox, con l’obiettivo di garantire maggiore uniformità e trasparenza nell’utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità sulle strade italiane.

Secondo i dati aggiornati, i dispositivi attualmente attivi e già conformi ai requisiti previsti per l’omologazione sono circa 3.150. Si tratta degli apparecchi il cui prototipo rientra nell’elenco indicato nell’allegato B del decreto e che quindi possono continuare a essere utilizzati.

Per circa 850 dispositivi ancora esclusi dall’elenco, invece, sarà necessario un ulteriore passaggio: i produttori dovranno presentare richiesta di omologazione del prototipo, fornendo la documentazione integrativa prevista dall’allegato tecnico A.

La nuova normativa punta a rendere più chiaro il quadro dei controlli elettronici della velocità, assicurando che gli strumenti utilizzati siano pienamente rispondenti agli standard stabiliti.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ribadito come la sicurezza stradale resti una priorità, sottolineando però la necessità che gli autovelox non vengano utilizzati come semplici strumenti di raccolta di denaro a carico degli automobilisti.

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un equilibrio tra prevenzione degli incidenti e corretto utilizzo dei sistemi di controllo, garantendo regole più certe per enti locali, operatori e cittadini.

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