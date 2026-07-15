Nuovi diritti per i passeggeri aerei nell’Unione europea: più tutele su rimborsi, ritardi, prezzi e assistenza

BRUXELLES – Arrivano nuove regole per chi viaggia in aereo all’interno dell’Unione europea. Il Consiglio Ue ha approvato in via definitiva una normativa che punta a rendere più semplici, chiari e incisivi i diritti dei passeggeri, introducendo maggiori garanzie in caso di problemi durante il viaggio e migliorando il rapporto tra viaggiatori e compagnie aeree.

Il nuovo quadro normativo nasce con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei passeggeri, mantenendo allo stesso tempo un equilibrio con le esigenze operative dei vettori. Secondo l’Unione europea, le nuove disposizioni contribuiranno anche a salvaguardare la connettività tra gli Stati membri e a garantire condizioni più uniformi per le compagnie aeree che operano nel mercato europeo.

Tra le principali novità previste ci sono maggiori strumenti di protezione in caso di cancellazioni e ritardi, un miglioramento delle procedure di assistenza e comunicazione e regole più precise sulla possibilità di ottenere compensazioni. La normativa interviene anche sulla definizione delle cosiddette “circostanze eccezionali”, con l’obiettivo di rendere più chiaro quando il passeggero abbia diritto a un risarcimento.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il divieto per le compagnie aeree di negare l’imbarco sul volo di ritorno a un passeggero che non abbia utilizzato il viaggio di andata. Viene quindi superata la pratica della cosiddetta “mancata presentazione all’imbarco”, che in alcuni casi comportava la cancellazione automatica della tratta successiva.

Le nuove norme introducono inoltre una maggiore trasparenza sui costi dei biglietti. Prima dell’avvio della procedura di prenotazione, i passeggeri dovranno poter visualizzare in modo più chiaro le tariffe disponibili, comprese le informazioni relative al bagaglio a mano consentito, così da poter confrontare più facilmente le offerte delle diverse compagnie.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai viaggiatori con esigenze specifiche. Il nuovo regolamento rafforza infatti le tutele per le persone con disabilità o mobilità ridotta, per i minori, per i minori non accompagnati e per le donne in gravidanza, prevedendo diritti più chiari e una maggiore assistenza durante tutte le fasi del viaggio.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore dodici mesi e venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento i passeggeri potranno contare su un sistema aggiornato di protezione, pensato per rendere più semplice far valere i propri diritti e affrontare con maggiore sicurezza eventuali disagi legati al trasporto aereo.

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