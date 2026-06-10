Vicenza, arriva il Biciplan: 1.000 km di rete ciclabile per mobilità e turismo ecosostenibile
di R.S.
Elemento centrale del progetto è la creazione di una piattaforma digitale WebGIS, che permetterà l’aggiornamento costante dei dati
La Provincia di Vicenza ha presentato il nuovo Biciplan provinciale, un progetto strategico per la mobilità sostenibile che mappa e integra l’intera rete ciclabile del territorio.
Il piano censisce circa 1.000 chilometri di percorsi, di cui oltre 820 separati dal traffico motorizzato, con il 90% delle infrastrutture in buone condizioni. L’obiettivo è mettere a sistema itinerari esistenti, nuovi e programmati, rafforzando anche il collegamento con turismo e servizi locali.
Elemento centrale del progetto è la creazione di una piattaforma digitale WebGIS, che permetterà l’aggiornamento costante dei dati e l’integrazione con informazioni su urbanistica, sicurezza e punti di interesse.
Il Biciplan, finanziato dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Vicenza, è stato sviluppato in collaborazione con i Comuni del territorio e si inserisce in una più ampia strategia di promozione della mobilità ciclistica e del turismo sostenibile.
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