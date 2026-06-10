Vicenza, arriva il Biciplan: 1.000 km di rete ciclabile per mobilità e turismo ecosostenibile

La Provincia di Vicenza ha presentato il nuovo Biciplan provinciale, un progetto strategico per la mobilità sostenibile che mappa e integra l’intera rete ciclabile del territorio.

Il piano censisce circa 1.000 chilometri di percorsi, di cui oltre 820 separati dal traffico motorizzato, con il 90% delle infrastrutture in buone condizioni. L’obiettivo è mettere a sistema itinerari esistenti, nuovi e programmati, rafforzando anche il collegamento con turismo e servizi locali.

Elemento centrale del progetto è la creazione di una piattaforma digitale WebGIS, che permetterà l’aggiornamento costante dei dati e l’integrazione con informazioni su urbanistica, sicurezza e punti di interesse.

Il Biciplan, finanziato dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Vicenza, è stato sviluppato in collaborazione con i Comuni del territorio e si inserisce in una più ampia strategia di promozione della mobilità ciclistica e del turismo sostenibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.