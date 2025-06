Via Vezzani, lo spazio abbandonato diventa raccolta pulita: inaugurato il primo punto AMIU in Valpolcevera

Un locale murato da anni si trasforma in presidio di decoro: venerdì 13 giugno ha aperto al civico 30r di via Vezzani il primo Ecopunto AMIU del Municipio Valpolcevera, capace di assorbire quindici cassonetti stradali e restituire ordine, parcheggi e pulizia a uno dei tratti più trafficati del quartiere.

Collaborazione istituzionale – Il progetto nasce dall’intesa tra AMIU Genova e Municipio Valpolcevera, che hanno individuato nell’ex area Anas un tassello chiave della rigenerazione urbana. «Avevo immaginato di trasformare quello spazio in una risorsa per il quartiere – ricorda Federico Romeo, oggi consigliere regionale – e vederlo concreto è una soddisfazione collettiva: libera risorse per il primo lotto di riqualificazione di via Vezzani».

Benefici concreti – Il nuovo Ecopunto, videosorvegliato e accessibile con badge, consente ai residenti di conferire carta, plastica, organico, vetro e indifferenziato in postazioni dedicate, riducendo il degrado sui marciapiedi. «Più ordine e un passo verso una maggiore sostenibilità» evidenzia l’attuale presidente municipale Michele Versace, che annuncia con Aster nuovi marciapiedi, illuminazione potenziata e sistemazione delle alberature lungo la stessa via.

Coinvolgimento cittadini – Prima dell’apertura, operatori AMIU hanno consegnato badge porta a porta a oltre il 93 % delle famiglie e degli esercizi commerciali, affiancati dalle informatrici ambientali che presidiano ancora la zona per spiegare le corrette modalità di conferimento. Ogni consegna è stata occasione di ascolto e chiarimento, trasformando l’infrastruttura in motore di educazione civica.

Dotazioni e servizi – Lo spazio è stato totalmente rinnovato con pavimentazione colorata, pareti riverniciate, illuminazione led e protezione anti‑volatili. All’interno, pannelli chiari guidano all’uso dei contenitori e ricordano il servizio gratuito di ritiro ingombranti. «Non è una semplice struttura – osserva Roberto Spera, direttore generale AMIU – ma un presidio di prossimità che rende la raccolta differenziata più semplice, chiara e vicina alle persone».

Prospettive future – L’iniziativa rientra in un percorso di rigenerazione che tocca anche Villa Pallavicini e piazza Pallavicini. «Mi auguro diventi un modello per altre zone della città, favorendo una cultura più attenta all’ambiente» conclude l’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu. In attesa dei prossimi lotti, via Vezzani sperimenta già un cambiamento visibile: meno cassonetti, più spazio pubblico e un nuovo rapporto fra cittadini e rifiuti.

