Via libera dal Consiglio dei Ministri a nuove misure su energia e mercato elettrico

Il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 ha approvato tre provvedimenti chiave nel settore energetico.

Il primo è un disegno di legge definitivo che delega il Governo a intervenire sull’energia nucleare sostenibile, con l’obiettivo di inserirla nel mix energetico nazionale attraverso tecnologie avanzate e modulari, al fine di accelerare indipendenza energetica e decarbonizzazione.

Il secondo è un decreto-legge che assicura la continuità operativa dell’ARERA, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente.

Infine, in esame preliminare, è stato approvato un decreto legislativo per attuare la direttiva UE 2024/1711, mirata a rendere il mercato elettrico europeo più competitivo e a trasferire i vantaggi delle energie rinnovabili ai consumatori, sia privati che imprese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.