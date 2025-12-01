Milano, 'lezione' di Draghi al Politecnico: “Tecnologie decisive per la prosperità. Senza AI l’Europa rischia la stagnazione”

Le tecnologie restano il cuore della crescita economica e rappresentano oggi il fattore decisivo per il futuro dell’Europa. È il messaggio lanciato da Mario Draghi all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, dove l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha dedicato gran parte del suo intervento al ruolo dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale nello sviluppo delle economie avanzate.

“Per oltre due secoli il miglioramento del tenore di vita è stato alimentato dal progresso tecnologico. Ancora oggi le tecnologie rimangono il principale motore della prosperità”, ha affermato Draghi, sottolineando come lavoro e capitale non siano più sufficienti a sostenere da soli la crescita economica.

Draghi ha poi avvertito del rischio che il continente corre se non colmerà rapidamente il divario con le altre grandi aree mondiali nell’adozione dell’intelligenza artificiale: “Se non colmiamo questo divario e non adotteremo queste tecnologie su larga scala, l’Europa rischia un futuro di stagnazione, con tutte le sue conseguenze”.

Secondo l’ex premier, l'impatto dell’AI potrebbe invece tradursi in una spinta senza precedenti alla crescita economica: “L’applicazione delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale potrebbe innalzare significativamente la crescita delle economie avanzate. Se seguisse l’andamento dello sviluppo digitale negli Stati Uniti, l’aumento sarebbe di poco inferiore allo 0,8% annuo; se replicasse l’effetto dell’elettrificazione negli anni Venti del secolo scorso, l’incremento potrebbe superare l’1% all’anno”.

Un’accelerazione che Draghi definisce “la più significativa che l’Europa abbia visto da decenni”, e che potrebbe rappresentare la chiave per evitare il rischio di stagnazione e rilanciare la competitività del continente.

