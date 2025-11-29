Energia in Italia, boom dei contratti a lungo termine: nel 2025 superata la capacità dell’anno scorso

Il mercato italiano dei Power Purchase Agreement (Ppa), contratti di fornitura di energia a lungo termine con prezzo fisso, registra una forte crescita nel 2025. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati siglati contratti per 1,55 GW, superando l’intera capacità contrattualizzata nel 2024 (1,05 GW).

Secondo David Battista di Pexapark, a differenza di altri mercati europei in calo, Italia e Spagna mostrano trend positivi. In Italia spicca un Ppa da 420 MW firmato da Enfinity Global con un’azienda statunitense, tra i più grandi mai realizzati nel Paese.

La crescita è trainata dai prezzi elevati dell’energia, dalla domanda dei data center e dall’ingresso di nuova capacità grazie allo sblocco delle autorizzazioni e agli incentivi del Fer X. Il mercato italiano dei Ppa si avvicina così ai livelli di maturità di altri Paesi europei, offrendo maggiore stabilità ai prezzi energetici e opportunità di lungo termine per le imprese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.