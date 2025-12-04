Plenitude acquista Acea Energia: operazione fino a 687 milioni e 1,4 milioni di clienti in più

Plenitude e Acea hanno siglato un accordo vincolante per la cessione del 100% di Acea Energia, la società retail del Gruppo Acea, insieme al 50% di Umbria Energy. L’operazione vale fino a 587 milioni di euro, tra prezzo fisso (460 milioni) e riconoscimento della cassa netta normalizzata (fino a 127 milioni). È inoltre prevista una componente aggiuntiva fino a 100 milioni di euro legata a obiettivi di performance da verificare al 30 giugno 2027.

Il closing, previsto entro giugno 2026, è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti. Con l’acquisizione, Plenitude integrerà oltre 1,4 milioni di clienti retail, superando quota 11 milioni in Europa e anticipando di due anni l’obiettivo fissato per il 2028.

Per Acea, la cessione consentirà di concentrare gli investimenti sulle attività infrastrutturali e sui business regolati, come previsto dal Piano Industriale. Soddisfatti i vertici delle due aziende: l’ad di Plenitude Stefano Goberti parla di “passo importante nel percorso di crescita”, mentre l’ad di Acea Fabrizio Palermo sottolinea che l’operazione permetterà di reinvestire in innovazione, sostenibilità e infrastrutture, ringraziando il personale di Acea Energia per il lavoro svolto.

