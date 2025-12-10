Dl Energia, in arrivo nel 2026 un miliardo di aiuti e misure anti–caro bollette

Il nuovo Dl Energia, atteso nei prossimi Consigli dei Ministri, introduce sette interventi per contenere i costi energetici e ottimizzare le infrastrutture. Al centro del provvedimento c’è un pacchetto da un miliardo di euro per il 2026: contributi da 55 euro sulla materia prima energia per le famiglie con ISEE basso e taglio degli oneri di sistema per le PMI.

Previsti anche la cartolarizzazione degli oneri delle rinnovabili e il repowering degli impianti fotovoltaici del Conto Energia, che potranno uscire dagli incentivi a fronte di un potenziamento del 40%. Sul fronte delle imprese, viene potenziata la piattaforma per i PPA con il GSE a fare da aggregatore e garante.

Per il gas si introduce la “gas release” tramite vendite di GSE e Snam, con ricavi destinati a ridurre i costi per gli industriali e ad allineare il prezzo PSV al TTF. Arrivano inoltre regole più snelle per data center e reti elettriche, con procedure “open season” per liberare capacità e un’autorizzazione unica per i nuovi poli digitali. Infine, viene definito il quadro per CCUS e rafforzato il meccanismo di gas release per garantire volumi immediati alle imprese energivore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.