Sogin: nel Bilancio di Sostenibilità 2024 più economia circolare, meno carbonio e investimenti nelle competenze

Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento delle ex centrali nucleari italiane e della gestione dei rifiuti radioattivi, presenta nel Bilancio di Sostenibilità 2024 un rafforzamento deciso delle politiche ambientali e della valorizzazione del capitale umano. Il documento, disponibile sui portali sogin.it e nucleco.it e redatto secondo gli standard internazionali più elevati, illustra in modo trasparente e dettagliato i risultati economici, sociali e ambientali del Gruppo, in linea con undici dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

Il 2024 ha visto un ulteriore consolidamento della strategia di economia circolare: Sogin punta a recuperare oltre il 95% dei materiali generati durante le attività di disattivazione degli impianti, con particolare riferimento a ferro e calcestruzzo. Tra le iniziative più rilevanti figurano il riutilizzo di edifici esistenti, la riduzione dei rifiuti prodotti, l’aumento delle percentuali di riciclo e la minimizzazione dei materiali radioattivi.

Sul fronte energetico, la società ha ridotto la propria impronta di carbonio grazie alla scelta di utilizzare esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate. Parallelamente, Sogin ha introdotto criteri ESG nelle procedure di gara e nei processi di qualifica dei fornitori, integrando così la sostenibilità nelle proprie catene di approvvigionamento.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle oltre mille persone del Gruppo, il cui know-how tecnico e scientifico rappresenta un patrimonio costruito in decenni di attività. Nel 2024, questo capitale umano è stato ulteriormente rafforzato attraverso specifici percorsi formativi volti a potenziare competenze e professionalità.

