Energia, decreto bollette, ministro Pichetto: "Provvedimento in CdM la prossima settimana"
di R.S.
Il provvedimento, atteso da tempo, dovrebbe contenere misure a sostegno di famiglie e imprese sul fronte dei costi energetici
Il decreto bollette ed energia approderà in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno in corso a Roma.
Il provvedimento, atteso da tempo, dovrebbe contenere misure a sostegno di famiglie e imprese sul fronte dei costi energetici. Ulteriori dettagli sul contenuto del testo sono attesi nei prossimi giorni, in vista dell’esame in Cdm.
