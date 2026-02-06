Energia, l’Italia punta sul nucleare di nuova generazione: eccellenza ingegneristica al servizio della transizione

L’Italia si conferma tra i Paesi leader a livello mondiale nell’ingegneria nucleare, grazie a competenze tecnologiche e scientifiche di alto livello che oggi tornano centrali nel dibattito sulla sicurezza energetica. Il nucleare di nuova generazione viene infatti indicato come una possibile componente strategica del mix energetico nazionale, in grado di affiancare le fonti rinnovabili nel percorso di transizione ecologica.

Pur non disponendo attualmente di centrali operative, l’Italia vanta una filiera industriale e ingegneristica riconosciuta a livello internazionale, attiva nella progettazione, nella sicurezza e nello sviluppo di tecnologie avanzate. Un patrimonio di know-how che potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’adozione di soluzioni nucleari innovative, caratterizzate da standard di sicurezza più elevati, minore produzione di scorie e maggiore efficienza rispetto al passato.

Secondo gli esperti, il nucleare di nuova generazione – inclusi i reattori modulari avanzati – potrebbe contribuire a garantire continuità di approvvigionamento, ridurre la dipendenza energetica dall’estero e sostenere la decarbonizzazione del sistema produttivo. In questo scenario, l’Italia si troverebbe nella posizione di valorizzare competenze già esistenti, partecipando attivamente allo sviluppo tecnologico senza rinunciare agli obiettivi ambientali.

Il tema resta al centro di un confronto aperto tra istituzioni, industria e comunità scientifica, con l’obiettivo di individuare soluzioni equilibrate e sostenibili. In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica e aumento dei consumi, il nucleare di nuova generazione torna così a essere considerato una leva possibile per rafforzare la sicurezza energetica del Paese, affiancando rinnovabili, efficienza energetica e innovazione tecnologica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.