Brunico, nasce la prima stazione italiana a idrogeno ed elettrico

È stata inaugurata a Brunico, in Alto Adige, la prima stazione di rifornimento combinata di idrogeno ed energia elettrica in Italia. L’impianto, realizzato da Alperia, consente il rifornimento sia di veicoli a idrogeno sia di mezzi elettrici, utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili.

La nuova infrastruttura rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e innovativa. «Si tratta di un progetto strategico per il futuro dei trasporti», ha sottolineato Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano, evidenziando il ruolo dell’Alto Adige come territorio pilota nella transizione energetica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.