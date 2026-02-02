SNCF collabora con la start-up svizzera Sun-Ways per sperimentare la solarizzazione tra i binari

Nel novembre 2025, il Gruppo SNCF e la start-up svizzera Sun-Ways hanno firmato un accordo di collaborazione che consente all’operatore ferroviario francese di diventare partner del primo impianto solare rimovibile al mondo installato su una linea ferroviaria attiva.

La Direzione Tecnologia, Innovazione e Progetti del Gruppo SNCF sta monitorando l’avanzamento del progetto con i team di SNCF Réseau, in particolare per studiare l’impatto di queste installazioni tra i binari sulle operazioni di manutenzione.

Di fronte ai cambiamenti strutturali che potrebbero avere un impatto sull’approvvigionamento energetico nei prossimi anni, il Gruppo SNCF, il maggiore consumatore di elettricità in Francia e il secondo proprietario terriero, sta valutando attivamente soluzioni solari innovative per i suoi terreni. La partnership con Sun-Ways rientra in questa strategia.

La soluzione innovativa di Sun-Ways consente di utilizzare lo spazio inutilizzato tra i binari ferroviari per installare impianti solari rimovibili.

Grazie alla partnership con questo progetto pilota di Sun-Ways, operativo a Buttes (Neuchâtel), in Svizzera, dal 24 aprile 2025, il Gruppo SNCF ottiene accesso immediato a dati preziosi, feedback derivanti dalla sperimentazione e alle competenze tecnologiche sviluppate dalla startup svizzera.

Sun-Ways esegue diversi test durante il funzionamento: test di installazione/rimozione dei pannelli fotovoltaici, analisi dell’abbagliamento, test di ispezione dei binari (misurazione dello scartamento, ecc.), valutazioni d’impatto sulle operazioni di manutenzione ferroviaria, studi sulla produzione, studi sull’inquinamento, ecc.

La collaborazione proseguirà fino al completamento del progetto pilota nell’aprile 2028, consentendo al gruppo SNCF di valutare l’opportunità di implementare questo tipo di tecnologia sulla rete ferroviaria francese.

