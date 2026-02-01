Energia geotermica nel mondo 2025: Italia ottava, dominano ancora gli Stati Uniti
di R.S.
A fine 2025 la produzione risultava attiva in 35 Paesi, mentre restano esclusi dal conteggio i sistemi geotermici avanzati, come gli EGS
Nel 2025 la capacità geotermoelettrica globale ha superato i 17.000 MW, confermando una crescita lenta ma costante del settore. Secondo la classifica di ThinkGeoEnergy, Stati Uniti, Indonesia e Filippine restano ai vertici tra i Paesi produttori di energia geotermica.
L’Italia mantiene l’8° posto a livello mondiale con 916 MW di capacità installata, un dato stabile che riflette l’assenza di nuove centrali entrate in funzione negli ultimi anni.
I primi dieci Paesi – guidati dagli USA con quasi 4.000 MW – concentrano oltre il 93% della capacità geotermoelettrica globale, evidenziando come lo sviluppo della risorsa sia ancora limitato a pochi mercati maturi. A fine 2025 la produzione risultava attiva in 35 Paesi, mentre restano esclusi dal conteggio i sistemi geotermici avanzati, come gli EGS, che potrebbero far crescere ulteriormente i numeri reali del settore.
