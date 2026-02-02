Lloyd's Register pubblica le prime note guida per la generazione di idrogeno a bordo

Lloyd’s Register (LR) ha pubblicato le prime Linee Guida dedicate del settore marittimo alla generazione di idrogeno a bordo, fornendo chiarimenti a lungo attesi sulla progettazione e l’integrazione sicura delle tecnologie di generazione di idrogeno a bordo delle navi.

Le nuove Linee Guida rispondono direttamente al crescente interesse di armatori, cantieri navali e sviluppatori tecnologici nella produzione di idrogeno a bordo utilizzando combustibili alternativi come GNL, metanolo e ammoniaca.

Sebbene l’idrogeno sia ampiamente considerato un combustibile chiave per la decarbonizzazione, la limitata disponibilità e la disponibilità di infrastrutture di rifornimento complesse ne rallentano notevolmente l’adozione nel settore marittimo. Inoltre, lo stoccaggio a bordo può anche presentare sfide dovute alla richiesta di spazio e alla complessità del sistema, aggiungendo ulteriori ostacoli all’implementazione.

La generazione di idrogeno a bordo offre un ponte pratico verso il futuro della navigazione a zero emissioni. Producendo idrogeno direttamente a bordo, gli armatori possono evitare la necessità di sistemi di stoccaggio di idrogeno compresso o liquefatto complessi e dispendiosi in termini di spazio, eliminando la dipendenza dal futuro sviluppo di catene di approvvigionamento di idrogeno diffuse e infrastrutture di rifornimento. Allo stesso tempo, si preparano a rispettare i sempre più severi requisiti sulle emissioni e le future normative sulla decarbonizzazione.

Tuttavia, la generazione di idrogeno a bordo presenta anche sfide normative e di sicurezza dovute alla presenza di due gas o combustibili a basso punto di infiammabilità e all’assenza di normative internazionali consolidate. Basandosi sulle consolidate Norme LR per celle a combustibile e combustibili a basso punto di infiammabilità, le Note Guida forniscono un quadro chiaro e basato sul rischio che riduce l’incertezza, supporta l’approvazione dei piani e accelera la realizzazione dei progetti per nuove costruzioni e ammodernamenti.

Le Note Guida stabiliscono i requisiti pratici per la progettazione, la sicurezza e l’installazione a bordo dei generatori di idrogeno, riconoscendo le sfide legate all’adattamento delle tecnologie terrestri all’ambiente marino. Allineando i principi di sicurezza con i requisiti di classe esistenti, offrono una base coerente e credibile per il coinvolgimento delle Amministrazioni di bandiera e di altre parti interessate.

Per armatori, cantieri e fornitori di tecnologia, le Note Guida dovrebbero ridurre l’incertezza tecnica e normativa per i progetti attualmente in fase di sviluppo, contribuendo ad abbreviare i tempi di approvazione e a ridurre il rischio nelle decisioni di investimento in soluzioni basate sull’idrogeno.

Thomas Bayer, Lead Specialist Fuel Cell Technology, Direzione Tecnica, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “Una guida chiara è essenziale per le tecnologie emergenti. Il settore non può permettersi di rimanere fermo mentre vengono elaborate normative formali; le nostre Note Guida forniscono la chiarezza necessaria per portare i progetti dall’ideazione alla realizzazione.

“Pubblicando linee guida dedicate, in anticipo rispetto agli standard internazionali formali, LR rafforza la sua posizione di consulente di fiducia per le tecnologie emergenti e di leader nel supportare la transizione del settore marittimo verso un’energia a basse e zero emissioni di carbonio.”

