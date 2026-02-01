Orsini, presidente Confindustria: “Energia troppo cara, decreto urgente per rendere l’Italia attrattiva”

Il costo dell’energia in Italia resta uno dei principali nodi da sciogliere per la competitività del sistema produttivo. Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sottolineando l’urgenza di un intervento governativo per ridurre il caro energia e favorire gli investimenti.

«È un problema da risolvere velocissimamente – ha spiegato Orsini –. Sappiamo che costruire un decreto sull’energia è complesso, ma confidiamo in un percorso positivo: speriamo che il provvedimento sia pronto nei primi giorni di febbraio».

Secondo il leader degli industriali, l’Italia sconta prezzi dell’energia tra i più alti al mondo, una condizione che rischia di penalizzare le imprese e ridurre l’attrattività del Paese. «Dobbiamo creare le condizioni per mantenere le aziende sul territorio e renderlo competitivo», ha concluso a margine dell’inaugurazione del Mido a Milano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.