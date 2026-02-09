Energia fatta ad Arte: quando la transizione energetica diventa creatività

Sette opere vincitrici raccontano l’energia attraverso l’arte e il design: è il risultato del concorso “Energia fatta ad Arte”, promosso da Regione Emilia-Romagna ed ENEA e dedicato a creativi under 40. I premi sono stati consegnati a Bologna durante Arte Fiera 2026 dal vicepresidente regionale Vincenzo Colla e da Antonio Disi (ENEA).

L’iniziativa, realizzata con Art-ER e la rete dei Clust-ER, rientra nell’accordo Regione-ENEA per promuovere sostenibilità e transizione energetica in linea con il Piano energetico regionale 2030. Ventidue imprese hanno fornito materiali e tecnologie di scarto o riuso come fonte di ispirazione; circa trenta partecipanti hanno presentato progetti per le sezioni Arti visive e Design.

Una giuria ha selezionato 21 finalisti e premiato sette opere, acquisite dalla Regione con un contributo di 2 mila euro ciascuna. Quattro lavori hanno ricevuto una menzione speciale. Le opere non premiate restano agli autori, che potranno donarle alla Regione o alle imprese coinvolte.

Per Colla, la sfida unisce scienza, impresa e cultura per raccontare in modo concreto la transizione ecologica, che è prima di tutto culturale. Secondo Disi, arte e design sono strumenti fondamentali per rendere visibili e comprensibili i processi energetici, colmando il divario tra conoscenza e azione.

Dopo Arte Fiera, il progetto proseguirà con un tour espositivo, a partire da Key – The Energy Transition Expo di Rimini (4-6 marzo 2026), con altre tappe in via di definizione.

