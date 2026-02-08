Batterie 3D su misura: più autonomia, meno peso

La vera rivoluzione delle batterie potrebbe non essere nella chimica, ma nella forma. Una startup guidata dall’ingegnere Gabe Elias ha sviluppato Hybrid3D, una tecnologia che usa la stampa 3D per creare batterie sagomate perfettamente sul dispositivo, sfruttando ogni millimetro disponibile.

Il risultato? Più densità energetica (+50%), meno peso e più spazio utile (+35%), come dimostrato nei test su droni, oggi tra i dispositivi più penalizzati dall’autonomia. La produzione avviene strato dopo strato, senza linee industriali tradizionali, con potenziali vantaggi anche per batterie allo stato solido.

L’interesse è alto: l’US Air Force ha già finanziato la validazione del progetto. Ma il vero sogno è il mercato consumer — droni, indossabili e magari smartphone — dove batterie su misura potrebbero finalmente sbloccare design più leggeri e durate molto più lunghe.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.