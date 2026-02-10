Prezzo dell’energia in aumento: cosa cambia per le bollette

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), indicatore del costo medio dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso italiano, è in rialzo. Il 9 febbraio 2026 il PUN ha raggiunto 0,13683 €/kWh, superiore alle medie storiche, spinto da tensioni geopolitiche e dall’aumento del prezzo del gas naturale.

Come funziona il PUN - Il PUN viene calcolato giornalmente sulla Borsa Elettrica e influenza direttamente il costo finale in bolletta: più sale il PUN, più aumentano le spese per famiglie e imprese.

Trend recente - Dal gennaio 2024 il PUN è passato da 0,099 €/kWh a punte di 0,150 €/kWh tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Dopo un periodo di calo, i prezzi stanno risalendo a causa di fattori esterni e dell’aumento del gas, che ha portato ARERA a un +10,5% per i clienti vulnerabili.

Impatto su famiglie e imprese- Le oscillazioni rendono difficile la pianificazione dei costi, soprattutto senza contratti a prezzo bloccato. La variabilità oraria e giornaliera può far aumentare notevolmente la spesa, mentre nuove misure come il PUN Index GME cercano di adattare i prezzi alle condizioni locali di domanda e offerta.

