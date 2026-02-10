newcleo ed Eagles insieme per Leandrea: accordo sul reattore di ricerca al piombo in Belgio

newcleo e il consorzio europeo Eagles hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione di Leandrea, un reattore veloce raffreddato al piombo dedicato alla ricerca e allo sviluppo. L’impianto sorgerà in Belgio, presso il centro di ricerca nucleare Sck Cen di Mol.

Il consorzio Eagles riunisce Ansaldo Nucleare, Enea, Sck Cen e Raten e punta a sviluppare una nuova generazione di reattori veloci. Una volta operativo, Leandrea permetterà di testare materiali e combustibili innovativi destinati a questo tipo di impianti, supportando le roadmap tecnologiche sia di Eagles sia di newcleo.

Il programma Eagles prevede un percorso graduale: dopo Leandrea, concepito come dimostratore tecnologico, seguirà Alfred, un dimostratore di performance che verrà realizzato in Romania e che aprirà la strada alla commercializzazione del reattore Eagles-300, prevista per il 2039. Parallelamente, newcleo sta sviluppando un proprio Lead-cooled Fast Reactor (Lfr), con l’obiettivo di avviarne la commercializzazione all’inizio degli anni 2030.

"Con questo accordo stiamo ridefinendo il reattore veloce raffreddato a piombo come tecnologia avanzata di riferimento per l’Europa», ha dichiarato Stefano Buono, CEO e fondatore di newcleo. «Unendo decenni di ricerca sugli Lfr, rafforziamo la competitività dell’industria nucleare europea e la sua capacità di competere a livello globale nella nuova fase di sviluppo dell’energia nucleare".

