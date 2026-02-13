Decreto Energia: bonus luce fino a 25mila euro di ISEE e sconti in bolletta

Il nuovo Decreto Energia prevede un pacchetto di misure pensato per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese. Tra le novità, anche chi ha un ISEE fino a 25mila euro potrà beneficiare del contributo per la luce, senza necessità di altri bonus.

Il provvedimento interviene su energia rinnovabile e bio-energie, gas e connessione di rete, costruzione di data center, competitività delle imprese e decarbonizzazione industriale. Per il 2026 sono previsti 315 milioni di euro destinati al bonus sociale luce.

