USA: giudice federale annulla ordine di Trump contro lo sviluppo di impianti eolici

Un giudice federale del Massachusetts ha dichiarato illegale l’ordine esecutivo di Donald Trump del 20 gennaio, che bloccava i progetti di energia eolica su terreni e acque federali, definendolo “arbitrario e capriccioso”. La sentenza accoglie la richiesta di 17 procuratori generali, guidati da Letitia James (New York), che contestavano il blocco delle licenze e autorizzazioni per l’eolico.

Il Procuratore Generale del Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha parlato di “vittoria per i posti di lavoro verdi e gli investimenti offshore”, mentre James ha sottolineato che “abbiamo bisogno di più fonti energetiche, non di meno. L’eolico fa bene a ambiente, economia e comunità”.

Dalla Casa Bianca, Taylor Rogers ha replicato sostenendo che Trump ha agito per proteggere la sicurezza energetica e promuovere i combustibili fossili.

