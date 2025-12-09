USA: giudice federale annulla ordine di Trump contro lo sviluppo di impianti eolici
di R.S.
La sentenza accoglie la richiesta di 17 procuratori generali, guidati da Letitia James (New York), che contestavano il blocco delle licenze per l’eolico
Un giudice federale del Massachusetts ha dichiarato illegale l’ordine esecutivo di Donald Trump del 20 gennaio, che bloccava i progetti di energia eolica su terreni e acque federali, definendolo “arbitrario e capriccioso”. La sentenza accoglie la richiesta di 17 procuratori generali, guidati da Letitia James (New York), che contestavano il blocco delle licenze e autorizzazioni per l’eolico.
Il Procuratore Generale del Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha parlato di “vittoria per i posti di lavoro verdi e gli investimenti offshore”, mentre James ha sottolineato che “abbiamo bisogno di più fonti energetiche, non di meno. L’eolico fa bene a ambiente, economia e comunità”.
Dalla Casa Bianca, Taylor Rogers ha replicato sostenendo che Trump ha agito per proteggere la sicurezza energetica e promuovere i combustibili fossili.
