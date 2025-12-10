Produzione industriale in calo a ottobre, cresce solo l’energia

A ottobre 2025 la produzione industriale italiana registra un calo dell’1% rispetto a settembre, con una flessione media dello 0,9% nel trimestre agosto–ottobre. L’unico settore in crescita è l’energia (+0,7%), mentre diminuiscono beni di consumo (-1,8%), beni strumentali (-1,0%) e beni intermedi (-0,3%).

Su base annua, l’indice generale segna un -0,3%, con aumento solo per i beni intermedi (+1,1%) e cali per beni di consumo (-2,0%), beni strumentali (-0,7%) ed energia (-0,2%). I settori con maggiore crescita sono l’attività estrattiva (+5,2%), la metallurgia (+2,7%) e la produzione di articoli in gomma e plastica (+2,1%). Le contrazioni più marcate riguardano la chimica (-6,6%), il tessile-abbigliamento-pelli (-5,0%) e i prodotti petroliferi raffinati (-4,6%).

