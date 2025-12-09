Edison amplia la flotta per il GNL con una nuova metaniera da 174 mila metri cubi

Edison ha firmato con l’armatore norvegese Knutsen OAS Shipping un contratto di noleggio a lungo termine per una nuova metaniera da 174.000 metri cubi, costruita da Hanwha Ocean in Corea del Sud e operativa dal 2028, per sostenere la crescita del portafoglio GNL e la strategia di diversificazione delle fonti energetiche.

Flotta in espansione - La nuova unità andrà ad ampliare la flotta che Edison utilizza per la gestione dei carichi di GNL acquistati tramite contratti long-term su base FOB. La società prevede un aumento significativo della componente GNL nel proprio portafoglio, in linea con la strategia di transizione energetica. Dopo l’apertura del primo canale stabile dagli Stati Uniti nel 2017, l’azienda ha infatti concluso un secondo accordo per circa 0,7 MTPA di GNL all’anno a partire dal 2028 e per un periodo fino a 15 anni con Shell International Trading Middle East Limited FZE.

Partnership strategiche - «Siamo al lavoro per rafforzare le partnership strategiche con i nostri fornitori storici e al contempo per accrescere la nostra presenza internazionale nella filiera del GNL con l’obiettivo di garantire diversificazione e flessibilità operativa a supporto della sicurezza energetica italiana», spiega Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimisation di Edison. Il dirigente sottolinea come l’ampliamento della flotta, frutto della collaborazione con Knutsen, consentirà di gestire i volumi crescenti attesi nei prossimi anni, contribuendo a una maggiore liquidità e competitività del sistema.

Tecnologie avanzate - La metaniera sarà dotata di quattro serbatoi a membrana di ultima generazione con sistemi di isolamento progettati per ridurre il boil-off e migliorare l’efficienza durante la navigazione. A bordo saranno installati un sistema di propulsione dual-fuel, shaft generators per ottimizzare l’uso dell’energia e un impianto di full reliquefaction capace di recuperare completamente il gas evaporato, riducendo consumi ed emissioni. L’unità risponderà pienamente ai requisiti ambientali internazionali, comprese le normative IMO, FuelEU Maritime ed EU ETS.

Collaborazioni consolidate - L’intesa consolida un rapporto avviato nel 2018 con la costruzione della Ravenna Knutsen, metaniera da 30.000 metri cubi impiegata da Edison per l’approvvigionamento del deposito small scale di Ravenna e per il bunkeraggio di altre navi. La sua flessibilità operativa le ha permesso di servire anche terminali di rigassificazione costieri durante le recenti fasi di tensione sui mercati energetici.

Scenario energetico - Oggi Edison importa in Italia oltre 14 miliardi di metri cubi di gas all’anno: 6,4 miliardi dal Qatar, 4,4 miliardi dalla Libia, 1 miliardo dall’Algeria, 1 miliardo dall’Azerbaigian e 1,4 miliardi dagli Stati Uniti, coprendo il 23% della domanda nazionale. L’arrivo di una nuova metaniera si inserisce quindi in una strategia più ampia volta a garantire continuità negli approvvigionamenti, maggiore flessibilità operativa e allineamento ai futuri standard di sostenibilità.

