Snam sale al 97,3% di OLT: maxi–operazione per rafforzare la sicurezza energetica italiana

Snam mette a segno un nuovo passo strategico nel settore del gas naturale liquefatto, consolidando la propria leadership e contribuendo al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale. Il gruppo guidato da Agostino Scornajenchi ha firmato un accordo con Igneo Infrastructure Partners per acquisire il 48,2% della società OLT – Offshore LNG Toscana, titolare della nave rigassificatrice FSRU Toscana, operativa al largo di Livorno.

L’operazione, dal valore complessivo di circa 126 milioni di euro inclusi i finanziamenti soci, porterà Snam a detenere il 97,3% di OLT dopo il closing atteso entro la prima metà del 2026, previa autorizzazione antitrust e golden power. Il completamento dell’acquisizione consentirà il pieno consolidamento della società nei conti del gruppo.

Per Scornajenchi, il GNL è oggi un elemento chiave nella diversificazione delle forniture: a novembre 2025 le importazioni hanno raggiunto 18,7 miliardi di metri cubi, pari a un terzo della domanda italiana, con 205 navi arrivate nei cinque terminali nazionali. La FSRU Toscana, attiva dal 2013, contribuisce con una capacità annua di circa 5 miliardi di metri cubi, pari all’8% del fabbisogno nazionale.

Igneo, presente in OLT dal 2019, ha ricordato il lavoro svolto per ampliare servizi e performance operative. Con questa mossa, Snam rafforza il controllo sull’intera rete dei terminali regolati italiani, che comprende Panigaglia, Adriatic LNG, la FSRU Italis e la FSRU BW Singapore. Una rete che, sottolinea l’azienda, rappresenta un pilastro strategico per la sicurezza energetica del Paese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.