Scozia, test rivoluzionario: maree, batterie e idrogeno lavorano insieme per un’energia continua

La Scozia compie un passo decisivo nelle energie rinnovabili grazie a una sperimentazione condotta dall’European Marine Energy Centre (EMEC) nelle Orcadi, dove per la prima volta tre tecnologie — energia dalle maree, batterie di lunga durata e produzione di idrogeno verde — sono state integrate e gestite come un unico sistema. Il test, svolto sull’isola di Eday, ha unito la turbina mareomotrice O2 di Orbital Marine Power, batterie a flusso di vanadio di Invinity Energy Systems e un elettrolizzatore da 670 kW di ITM Power alimentato solo con energia rinnovabile.

La novità risiede nella capacità del sistema di adattarsi automaticamente alle variazioni naturali della produzione mareomotrice: quando la corrente era forte, l’energia veniva usata per caricare le batterie, alimentare l’elettrolizzatore e, se in eccesso, immessa in rete. Durante le fasi di bassa produzione, le batterie rilasciavano l’energia accumulata per garantire continuità e mantenere attiva la produzione di idrogeno. Parte dell’energia stoccata ha inoltre alimentato le attività di EMEC a Caldale, dimostrando la versatilità dell’impianto.

La sperimentazione ha verificato diversi scenari, compresa la risposta a un arresto improvviso dell’elettrolizzatore: il sistema ha reagito rapidamente, evitando lo spegnimento totale e confermando un’elevata affidabilità. Restano però margini di miglioramento nel controllo delle batterie e nella gestione automatizzata dell’elettrolizzatore.

Il progetto rientra nel programma europeo ITEG, sostenuto anche dal governo scozzese e da fondi UE. I risultati ottenuti indicano un potenziale significativo per rendere l’energia marina non solo pulita, ma anche stabile e programmabile, aprendo una nuova fase per le rinnovabili del futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.