Inverno 2025: bollette del gas in calo, possibile risparmio fino a 354 euro

Un inverno meno “bollente” per le famiglie italiane sul fronte delle bollette del gas. Il calo delle quotazioni internazionali e i ribassi generalizzati delle tariffe, anche sul mercato libero dell’energia, potrebbero permettere risparmi significativi.

Secondo Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager, dal 1° dicembre si completa in Italia il calendario di accensione dei riscaldamenti. I comuni delle zone climatiche A e B (tra cui Agrigento, Catania, Palermo e Reggio Calabria) potranno finalmente accendere i termosifoni.

Analizzando le migliori offerte disponibili a dicembre sul portale Arera e Acquirente Unico, Assium segnala che per i contratti a prezzo fisso la bolletta media annua scende a circa 1.528 euro (per una famiglia con consumi di 1.400 m³), contro i 1.765 euro dello scorso inverno, con un risparmio di 237 euro. Sul mercato libero a prezzo variabile, invece, la spesa media è di 1.498 euro, il 19,1% in meno rispetto allo scorso anno, pari a quasi 354 euro di risparmio annuo.

Il calo è sostenuto dai prezzi del gas sui mercati internazionali: sul Ttf di Amsterdam il prezzo è sceso sotto i 30 €/MWh (-25% rispetto a novembre 2024), mentre sul Psv il taglio è ancora maggiore, passando da 0,482 €/Smc a 0,324 €/Smc (-32,8%).

Federico Bevilacqua, presidente di Assium, avverte però che i benefici rischiano di rimanere “sulla carta”: molte famiglie continuano a non cambiare fornitore o scelgono offerte svantaggiose senza valutare i dettagli commerciali. Con l’inverno alle porte, è fondamentale verificare le condizioni del proprio contratto, negoziare con il fornitore o valutare un cambio affidandosi a professionisti qualificati, come gli utility manager, per ottenere il massimo risparmio possibile.

