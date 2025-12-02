Nucleare, 15 milioni di euro di compensazioni per 100 Comuni italiani

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con un decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato la ripartizione delle misure di compensazione territoriale 2024 per i Comuni che ospitano vecchie centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. In totale, i fondi ammontano a 15 milioni di euro e saranno distribuiti a cento enti locali.

Secondo quanto comunicato dal Mase, i beneficiari comprendono i Comuni in cui si trovano i siti, le province di appartenenza e i territori confinanti. Nell’elenco figurano nove impianti: Eurex e Deposito Avogadro di Saluggia (Vercelli), Centrale “Enrico Fermi” di Trino (Vercelli), centrali di Latina, Caorso (Piacenza) e Garigliano, Itrec di Rotondella (Matera), Centro di Ricerca di Casaccia (Roma), Euratom Ccr di Ispra (Varese) e impianto di Bosco Marengo (Alessandria).

Le compensazioni sono calcolate sulla base dell’inventario radiometrico dei siti e delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

