Via libera al Conto Termico 3.0: più incentivi per l’efficienza energetica e le rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato ufficialmente il Conto Termico 3.0, la nuova versione dello strumento di incentivo per interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti a energia rinnovabile. Un provvedimento atteso, soprattutto dagli enti locali, che introduce importanti novità per semplificare le procedure e ampliare la platea dei beneficiari.

Il fondo complessivo rimane invariato: 900 milioni di euro annui, di cui 400 destinati alla Pubblica Amministrazione e 500 a soggetti privati, ma con l’estensione – per la prima volta – anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), realtà in crescita che permettono la produzione e la condivisione di energia pulita tra cittadini, imprese ed enti.

Tra le novità principali, il finanziamento di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, a patto che siano abbinate a sistemi di riscaldamento più efficienti, come le pompe di calore. Gli incentivi copriranno fino al 65% delle spese, con la possibilità di arrivare fino al 100% per scuole e immobili pubblici di piccoli comuni.

Il ministro Gilberto Pichetto ha commentato: “Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. È un passo concreto verso gli obiettivi di decarbonizzazione e la riduzione della spesa energetica”.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), incaricato della gestione del meccanismo, aggiornerà entro 60 giorni il portale informatico per permettere la presentazione delle nuove richieste.

