"Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta": bufera a Tursi per la frase di Chiarotti (Pd) verso la Bianchi (FdI)

Seduta di consiglio comunale all'insegna della tensione nella Sala Rossa del Comune di Genova. La bagarre in aula è stata scatenata dalla richiesta, da parte dell'opposizione di centrodestra, di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l'attivista conservatore americano ucciso lo scorso 10 settembre alla Utah Valley University di Orem. In un attimo si è tornati alla 'macelleria messicana', parole di Ferruccio Parri, di Piazzale Loreto, quando i cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e altri gerarchi vennero scempiati e appesi per i piedi alla sbarra di un distributore di benzina.

Durante un acceso botta e risposta tra le parti a microfoni spenti, dai banchi della maggioranza il consigliere Pd, Claudio Chiarotti, ha urlato alla capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi: "Non dire caxxxate, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta". Bianchi, in quel momento, si era rivolta alla maggioranza ricordando le frasi scritte sui proiettili che hanno colpito a morte Kirk.

La seduta è stata poi sospesa, non prima della richiesta di scuse e di dimissioni da parte del consigliere di opposizione ed ex candidato sindaco del centrodestra, Pietro Piciocchi.

Dopo la sospensione, la sindaca Silvia Salis si è dissociata dalle parole di Chiarotti, chiedendo le scuse in aula: "Ha sbagliato, ha detto una cosa grave".

"Sono andato sopra le righe, chiedo scusa - ha detto Chiarotti - la mia affermazione non era riferita a qualcuno in quest'aula, non ho avuto il filtro di fermarmi".

Ma le scuse di Chiarotti non bastano ad Alessandra Bianchi e al centrodestra. Il capogruppo di FdI sostiene: “Le scuse a livello personale sono accettabili perchè mi auguro che quelle del consigliere Chiarotti non siano minacce, ma non possiamo accettare un clima come questo perchè “L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza” come ha detto il presidente Mattarella. Quindi prendiamo atto che, politicamente, per il Sindaco e per la maggioranza di quest’aula minacciare chi è stato eletto dai cittadini genovesi per rappresentare le sue posizioni politiche è ritenuto ‘accettabile’. Le scuse del consigliere Chiarotti, non nuovo a questo tipo di affermazioni, dovrebbero quindi essere rivolte all’aula e a tutti i cittadini. Spiace constatare come la violenza delle sue affermazioni, per di più rivolte verso una donna, di fatto non fanno altro che legittimare e alimentare il clima di intolleranza tanto caro alla sinistra nei confronti di chi non è allineato al pensiero unico”.

In un comunicato congiunto, i consiglieri di minoranza sostengono: "Quanto accaduto oggi in Consiglio comunale è di una gravità inaudita e non può in alcun modo essere minimizzato, Durante la seduta convocata per discutere le linee programmatiche della Sindaca, la consigliera Bianchi – a nome di tutta la minoranza – ha ricordato la richiesta del centrodestra di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. Una richiesta semplice e di buon senso, già inspiegabilmente respinta dalla maggioranza di sinistra in sede di Conferenza dei Capigruppo, Poco dopo è arrivato l’intervento del consigliere Chiarotti: «Non dire c****e, vi abbiamo già appeso a testa in giù una volta». Una frase vergognosa, violenta e intrisa di odio. Parole simili sono del tutto incompatibili con il ruolo istituzionale di chi le ha pronunciate e rappresentano un’offesa non solo per la minoranza, ma per l’intera città di Genova. Abbiamo chiesto la dissociazione e le scuse del Sindaco e del consigliere, ma riteniamo che ciò non sia sufficiente. Frasi di tale portata non possono essere derubricate né trovare alcuna giustificazione. Per questo ci vediamo costretti a chiedere – nel nome delle istituzioni, dei gruppi politici che rappresentiamo e della storia della nostra città – una chiara presa di distanza e delle scuse ufficiali anche da parte del segretario del Partito Democratico di Genova e di tutte le forze politiche che compongono il cosiddetto Campo Largo. Il degrado politico e morale a cui stiamo assistendo è intollerabile".

