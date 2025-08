Vesima, svolta green: al via sperimentazione Amiu per ambiente più pulito e raccolta differenziata su misura

Una piccola rivoluzione ambientale sta per prendere forma lungo la costa genovese: a partire da lunedì 4 agosto, Vesima sarà protagonista di un progetto sperimentale che punta a rendere il quartiere più pulito, ordinato e attento alla raccolta differenziata. L’iniziativa è promossa da AMIU Genova in collaborazione con il Comune e rappresenta un modello di gestione dei rifiuti personalizzato e partecipato.

Per due mesi, fino al 30 settembre, la zona costiera sarà oggetto di un piano che coinvolgerà stabilimenti balneari, bar, ristoranti, residenti e strutture turistiche. Il cambiamento più visibile sarà la rimozione delle vecchie postazioni stradali di via Rubens. Al loro posto, per le attività non domestiche sarà attivato un servizio di raccolta porta a porta, con calendari specifici in base al tipo di rifiuto. Le abitazioni e le residenze turistiche, invece, avranno a disposizione una nuova postazione stradale in via Vesima, accessibile solo tramite chiave personale, per garantire ordine e un uso corretto.

"È una sperimentazione che si rivolge concretamente a chi vive e lavora in zona – spiega Luca Zane, responsabile dello staff del Direttore Generale di AMIU – e che punta a contrastare l’abbandono dei rifiuti e la migrazione dai comuni limitrofi, dove è già attivo il porta a porta. Ma soprattutto, è un modo per responsabilizzare ogni utenza, coinvolgendo tutti nella costruzione di un ambiente più sano."

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di partecipazione civica, come sottolinea Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU Genova: "Quella di Vesima è molto più di una semplice prova tecnica: è l’inizio di un nuovo patto sociale, fondato sul rispetto e sulla responsabilità condivisa. Innovazione e dialogo con il territorio sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita urbana."

Non si tratta di un intervento isolato. L'assessore all’Ambiente Silvia Pericu annuncia infatti che Vesima è solo la prima tappa di un piano più ampio: "Con questa sperimentazione diamo il via a una serie di interventi strategici per alcuni quartieri chiave di Genova. Dopo Vesima, il piano si estenderà a Boccadasse, Pegli, Voltri e San Teodoro. Il nostro obiettivo è un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti, basato sulla responsabilità condivisa e su azioni concrete."

