Vernice riscaldante al grafene: un nuovo paradigma per comfort ed efficienza energetica

BeDimensional, spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e realtà leader nella produzione di materiali bidimensionali, presenterà martedì 25 novembre 2025 la sua nuova vernice riscaldante al grafene, una tecnologia destinata a introdurre un cambio di paradigma nel settore dell’edilizia, del comfort abitativo e dell’efficienza energetica.

L’evento, in programma dalle 10.30 alle 12.00 presso la sede dell’azienda in via Lungotorrente Secca 30/R a Genova, segna l’ingresso sul mercato della prima soluzione radiante basata su grafene applicata in un contesto reale. Si tratta di una vernice conduttiva capace di generare calore in modo uniforme, sostenibile ed estremamente efficiente, frutto della transizione dalla validazione tecnologica alla prima implementazione industriale.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le competenze deep-tech di BeDimensional e l’esperienza impiantistica e industriale di Estalia e SIL (Società Industriale Lastre), partner che hanno contribuito allo sviluppo del primo processo applicativo su scala industriale.

Durante la presentazione saranno illustrate l’evoluzione e l’ingegnerizzazione della vernice radiante, la sua scalabilità produttiva e i risultati ottenuti nei test applicativi. I partecipanti potranno inoltre osservare la tecnologia in funzione e confrontarsi con il team tecnico e scientifico dell’azienda su prestazioni, potenzialità e future applicazioni nel settore delle costruzioni.

