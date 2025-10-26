Vento e onde in Liguria: mare agitato ma i surfisti di Recco cavalcano le onde (VIDEO)
di m.m.
I surfisti si sono alternati tra un’onda e l’altra approfittando della mareggiata per vivere una giornata di adrenalina e spettacolo naturale
Giornata ventosa e di mare agitato lungo le coste italiane, con la Liguria tra le regioni più colpite dal forte Maestrale che da questa mattina soffia impetuoso sui bacini occidentali.
Il vento ha reso i mari molto mossi, soprattutto lungo il litorale ligure, dove le onde hanno raggiunto altezze spettacolari. E proprio a Recco, nonostante le condizioni difficili, il mare in tempesta ha richiamato decine di surfisti, pronti a sfidare la forza dell’acqua davanti al lungomare.
I surfisti si sono alternati tra un’onda e l’altra approfittando della mareggiata per vivere una giornata di adrenalina e spettacolo naturale.
Le autorità raccomandano comunque massima cautela, sia in mare sia lungo i litorali, dove le mareggiate possono causare disagi e allagamenti.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Terza tappa del progetto “Golf Oltre Ogni Barriera” al Golf Club Albisola
25/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Albisola abbatte le barriere con “Golf All Inclusive”: due giorni di sport e inclusione
25/10/2025
di Luca Pandimiglio-Carlotta Nicoletti
“Codice rosso per Biancaneve”: A Telenord la favola moderna di Francesca Cefeo contro il revenge porn
25/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Farinata e passione a Telenord: a Pegli la tradizione ligure. Zizzi: “Le cose semplici sono spesso le più difficili”
25/10/2025
di Anna Li Vigni - Carlotta Nicoletti
Teatro Tiqu di Genova a Telenord: arte, comunità e innovazione nel cuore della Maddalena
25/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Sant'Olcese in festa con il nuovo ponte, ma c'è preoccupazione per il futuro del salame
25/10/2025
di Gilberto Volpara