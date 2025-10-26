Vento e onde in Liguria: mare agitato ma i surfisti di Recco cavalcano le onde (VIDEO)

Giornata ventosa e di mare agitato lungo le coste italiane, con la Liguria tra le regioni più colpite dal forte Maestrale che da questa mattina soffia impetuoso sui bacini occidentali.

Il vento ha reso i mari molto mossi, soprattutto lungo il litorale ligure, dove le onde hanno raggiunto altezze spettacolari. E proprio a Recco, nonostante le condizioni difficili, il mare in tempesta ha richiamato decine di surfisti, pronti a sfidare la forza dell’acqua davanti al lungomare.

I surfisti si sono alternati tra un’onda e l’altra approfittando della mareggiata per vivere una giornata di adrenalina e spettacolo naturale.

Le autorità raccomandano comunque massima cautela, sia in mare sia lungo i litorali, dove le mareggiate possono causare disagi e allagamenti.

