Ventimiglia, sgomberato accampamento di migranti sul fiume Roya: ruspe in azione dall'alba

È stato sgomberato questa mattina a Ventimiglia l'accampamento di migranti che sorgeva sul greto del fiume Roya.

L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto su input del sindaco della città di confine Flavio Di Muro in condivisione con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari alla luce dei recenti episodi di cronaca: domenica scorsa infatti si era verificata una sparatoria in cui erano rimasti feriti due migranti, di 18 e 30 anni. Il più giovane è ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) per la lesione a un'arteria provocata da un proiettile che gli ha perforato la coscia sinistra.

Sono trentacinque i migranti portati in caserma dalla polizia per verificare la loro posizione giuridica in Italia. Le ruspe sono entrate in azione all'alba per rimuovere la tendopoli, con l'impegno da parte del sindaco di "impedire l'allestimento di un nuovo campo".

"È stato un intervento giusto e doveroso - commenta il primo cittadino - non solo in seguito ai fatti degli ultimi giorni, ma perché questa è un'area colpita da un'ordinanza, che vieta a chiunque, migranti compresi, di bivaccare o creare accampamenti abusivi. Ci è voluta un po' di organizzazione, perché l'intervento è coordinato da prefettura, questura, forze dell'ordine e ovviamente dal Comune di Ventimiglia"

"Ci riuniremo presto con prefetto e questore e troveremo il modo di creare un presidio 24 ore su 24, dinamico - conclude Di Muro - perché non ci sia un riproporsi di accampamenti di questo tipo. L'idea, infatti, non è quella di pulire per avere un salotto a disposizione il giorno dopo. Noi siamo sempre pronti e la mia ruspa è sempre accesa".

foto d'archivio

