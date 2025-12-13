Genova: tre ragazzi investiti sulle strisce pedonali a Staglieno, due sono gravi
di Stefano Rissetto
Due dei feriti, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino
Tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Bobbio, nel quartiere genovese di Staglieno.
L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino e ha richiesto l’intervento delle ambulanze e dell’automedica del 118, oltre agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.
Due dei feriti, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino: dopo un volo di circa sei metri, hanno riportato diverse fratture e un trauma cranico. Il terzo giovane, 21 anni, è stato invece condotto in codice giallo all’ospedale Galliera.
La conducente della vettura investitrice, in stato di choc, è risultata negativa all'alcol test.
