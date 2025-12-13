Genova: tre ragazzi investiti sulle strisce pedonali a Staglieno, due sono gravi

Tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Bobbio, nel quartiere genovese di Staglieno.

L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino e ha richiesto l’intervento delle ambulanze e dell’automedica del 118, oltre agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Due dei feriti, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino: dopo un volo di circa sei metri, hanno riportato diverse fratture e un trauma cranico. Il terzo giovane, 21 anni, è stato invece condotto in codice giallo all’ospedale Galliera.

La conducente della vettura investitrice, in stato di choc, è risultata negativa all'alcol test.

