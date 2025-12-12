Genova, Incidente in via Gobetti: auto si ribalta, 69enne ferita lievemente

Alle 14:15 di oggi, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in via Gobetti, poco dopo l’incrocio con via Zara, per un incidente stradale avvenuto in direzione levante. Sul posto anche l’automedica Golf 1.

Per dinamiche ancora da accertare, due vetture che procedevano nella stessa direzione si sono urtate lateralmente; una delle auto si è ribaltata finendo contro alcuni scooter parcheggiati lungo la strada.

La conducente, una donna di 69 anni, ha riportato un trauma da cintura ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stata trasferita in codice verde al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illeso l’automobilista dell’altro mezzo coinvolto.

Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno messo in sicurezza l’area. Traffico rallentato per le operazioni di rimozione del veicolo e la bonifica della carreggiata.