Liguria: due nuovi casi di Peste suina africana
di R.C.
Sale a 1.949 il totale dei contagi tra cinghiali in Liguria e Piemonte, mentre restano stabili i focolai negli allevamenti e i 187 comuni interessati.
Salgono a 1.949 i casi di Peste suina africana riscontrati tra i cinghiali in Piemonte e Liguria. Gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle tre regioni, riferiti al 9 dicembre, segnalano due nuove positività in Liguria, mentre il Piemonte resta stabile.
Con questi nuovi casi, il totale ligure raggiunge quota 1.155, mentre quello piemontese rimane fermo a 794. Le recenti positività sono state accertate a Serra Riccò, in provincia di Genova, dove i casi totali salgono a 27, e a Zignago, nello Spezzino, che arriva così a cinque.
Restano nove i focolai registrati negli allevamenti suinicoli, senza ulteriori segnalazioni in Piemonte. Invariato anche il numero dei comuni colpiti: 187 hanno registrato almeno una positività.
