Cronaca

Liguria: due nuovi casi di Peste suina africana

di R.C.

34 sec

Sale a 1.949 il totale dei contagi tra cinghiali in Liguria e Piemonte, mentre restano stabili i focolai negli allevamenti e i 187 comuni interessati.

Liguria: due nuovi casi di Peste suina africana
Teatro Carlo Felice - Bolero Ravel

Salgono a 1.949 i casi di Peste suina africana riscontrati tra i cinghiali in Piemonte e Liguria. Gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle tre regioni, riferiti al 9 dicembre, segnalano due nuove positività in Liguria, mentre il Piemonte resta stabile.

Con questi nuovi casi, il totale ligure raggiunge quota 1.155, mentre quello piemontese rimane fermo a 794. Le recenti positività sono state accertate a Serra Riccò, in provincia di Genova, dove i casi totali salgono a 27, e a Zignago, nello Spezzino, che arriva così a cinque.

Restano nove i focolai registrati negli allevamenti suinicoli, senza ulteriori segnalazioni in Piemonte. Invariato anche il numero dei comuni colpiti: 187 hanno registrato almeno una positività.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

peste suina positività Liguria aumento

Condividi: