Genova: a gennaio scatta il censimento Istat dei senza fissa dimora

A Genova, il 26, 28 e 29 gennaio 2026 si svolgerà il primo censimento Istat dedicato alle persone senza dimora, un’iniziativa nazionale coordinata dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD), ente del Terzo settore.

"L’obiettivo è ‘contare’ le persone senza dimora e raccogliere dati utili a programmare politiche pubbliche più efficaci — spiega l’assessora al Welfare, Cristina Lodi —. Conoscere la loro presenza, le fragilità, le dipendenze e le problematiche sanitarie è il punto di partenza per coordinare interventi mirati e valorizzare il lavoro di volontari, associazioni, enti e parrocchie impegnati ogni giorno sul territorio".

Il primo incontro formativo per i responsabili della rilevazione si è svolto a Palazzo Tursi. "Saranno migliaia in tutta Italia, e Genova, forte della sua storia di solidarietà, farà la sua parte — sottolinea Lodi —. Il censimento sarà anche uno strumento per valutare nuove azioni, come l’approccio di riduzione del danno, integrando salute, welfare e sicurezza".

In città partecipano le organizzazioni aderenti alla fio.PSD, tra cui Auxilium, Il Cesto, San Marcellino e Il Melograno. A livello nazionale hanno aderito Caritas Italiana, Sant’Egidio, Arci, Azione Cattolica, Agesci, Croce Rossa e CSVnet, con il coinvolgimento delle realtà locali.

La “conta” del 26 gennaio e le interviste del 28 e 29 saranno effettuate da squadre composte da due o tre volontari provenienti da diverse associazioni e dall’Università. A Genova opererà una rete di 22 coordinatori metropolitani e 180 rilevatori, che possono candidarsi attraverso il sito dedicato. Tutti i volontari riceveranno formazione in presenza e online, saranno assicurati e otterranno un attestato. Le candidature devono essere inviate il prima possibile e comunque entro il 20 gennaio per consentire l’organizzazione delle squadre.

