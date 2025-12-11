Genova: uomo trovato morto al parco del Peralto, indagini in corso
di steris
I sanitari stimano che la morte dell'uomo sia avvenuta poco dopo le 9, orario a cui risale l’ultimo messaggio ricevuto sul suo telefono
Questa mattina un uomo è stato rinvenuto senza vita lungo una delle strade sterrate che circondano forte Sperone, nel parco del Peralto, sulle alture genovesi. A fare la scoperta è stata una donna che stava passeggiando con i suoi cani e che ha immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza Odv Squadra Emergenze e il personale sanitario del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, un sessantenne. Oltre ai segni compatibili con un arresto cardiaco, l’uomo presentava una ferita alla testa e tracce di sangue fuoriuscite dalle orecchie.
I sanitari stimano che la morte sia avvenuta poco dopo le 9, orario a cui risale l’ultimo messaggio ricevuto sul suo telefono.
La polizia è arrivata al Peralto per avviare gli accertamenti necessari e ricostruire la dinamica dell’episodio. Tra le ipotesi al vaglio, oltre al malore, anche quella di una caduta — accidentale o meno — dal muraglione che costeggia il sentiero.
