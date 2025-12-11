Studente investito da ambulanza, condizioni gravi ma stabili

Restano stabili ma gravi le condizioni del ragazzino di 12 anni investito da una ambulanza ieri mattina in via Archimede, a Genova, mentre andava a scuola. Intanto la Procura aspetta la prima informativa degli investigatori della polizia locale per valutare se iscrivere o meno il conducente dell'ambulanza con l'accusa di lesioni stradali colpose.

Il giovane stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, non aveva le cuffie e nemmeno il cellulare in mano. Il mezzo di soccorso aveva la sirena accesa. Nonostante fosse in emergenza, l'autista avrebbe dovuto rallentare e fare passare il giovane in sicurezza. Agli investigatori ieri ha detto di non essersi accorto dello studente. La procura, in base ai rilievi fatti dagli agenti della sezione infortunistica, deciderà se indagarlo o meno.

Per questo pomeriggio alle 17 è stato previsto un momento di raccoglimento e preghiera dedicato al dodicenne e ai suoi familiari. L’incontro si terrà nella chiesa situata in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso. L’iniziativa, promossa dall’IC Terralba e dalla dirigente scolastica Luisa Anna Maria Giordani vuole offrire alla comunità un’occasione per riunirsi e manifestare la propria vicinanza ai genitori del ragazzo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.