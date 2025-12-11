Sanremo, cadavere di un uomo trovato in mare: accertamenti in corso

Questa mattina, a Sanremo, è stato rinvenuto in mare il corpo di un uomo di circa 30-40 anni, a circa dieci metri dalla riva lungo il lungomare Trento Trieste.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un cittadino straniero, probabilmente di origine indiana o cingalese, ma sono in corso verifiche per chiarire l’identità e le circostanze del ritrovamento. Al momento non risultano denunce di scomparsa. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera per gli accertamenti del caso.

