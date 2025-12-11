Chiavari: incendio devasta yacht di lusso ormeggiato in porto

Un violento incendio è divampato all’alba a bordo di uno yacht di circa 20 metri ormeggiato nel porto di Chiavari.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei Vigili del fuoco locali, supportate da un mezzo proveniente da Genova.

Non si registrano feriti, ma il rogo (immagine di archivio) ha provocato danni molto pesanti all’imbarcazione di alto valore. Le verifiche sulle cause dell’incendio e gli accertamenti tecnici sono ora in mano alla Capitaneria di porto.

