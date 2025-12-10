Cronaca

Auto fuori controllo sull’A7: conducente illeso, traffico in coda per chilometri

di Redazione

23 sec

Il conducente, fortunatamente, è riuscito a uscire dall’auto senza riportare ferite, venendo poi raggiunto dai soccorsi

Un automobilista diretto verso Genova ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura mentre percorreva un tratto dell’A7 caratterizzato dal cambio di carreggiata. Il veicolo è finito fuori traiettoria senza coinvolgere altri mezzi.

A causa dell’incidente, intorno alle 17.30, sulla Serravalle–Genova si è formata una lunga coda: circa cinque chilometri di rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla, in fase di graduale smaltimento dal km 12.

