Auto fuori controllo sull’A7: conducente illeso, traffico in coda per chilometri
di Redazione
Il conducente, fortunatamente, è riuscito a uscire dall’auto senza riportare ferite, venendo poi raggiunto dai soccorsi
Un automobilista diretto verso Genova ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura mentre percorreva un tratto dell’A7 caratterizzato dal cambio di carreggiata. Il veicolo è finito fuori traiettoria senza coinvolgere altri mezzi.
A causa dell’incidente, intorno alle 17.30, sulla Serravalle–Genova si è formata una lunga coda: circa cinque chilometri di rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla, in fase di graduale smaltimento dal km 12.
