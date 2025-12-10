Genova, proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel medio-ponente cittadino

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza e il decoro urbano.

Ieri pomeriggio, le operazioni hanno interessato le delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto, con il coordinamento del Commissariato Cornigliano. All’attività hanno preso parte due unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, due squadre cinofile antidroga con i cani Nagut e Constantin e personale della Polizia Ferroviaria di Sampierdarena.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona della Fiumara, punto di aggregazione giovanile e frequentato dai residenti. Nel corso dei controlli, il cane antidroga Leone ha individuato all’interno di un’aiuola quattro panetti di hashish per un totale di 40 grammi e alcune dosi di cocaina, prontamente sequestrati.

Sono stati effettuati anche tre controlli a persone all’interno di bar della zona e numerosi accertamenti all’interno della stazione ferroviaria di Sampierdarena da parte del personale Polfer. Infine, le operazioni hanno riguardato anche il Santuario di Nostra Signora della Neve, noto come luogo di consumo di sostanze stupefacenti.

In totale, sono state identificate oltre 100 persone e verificate le segnalazioni dei residenti.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire un monitoraggio costante delle criticità sul territorio.

