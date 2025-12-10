Savona: ex consulente finanziaria in carcere per reiterate violazioni. Indagata per abusivismo, truffa e riciclaggio

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un’ex consulente finanziaria di Albenga, già agli arresti domiciliari. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura di Savona, è stato disposto a seguito delle ripetute violazioni del divieto di utilizzo del telefono previsto dalla misura originaria.





L’indagata, in pensione e cancellata dall’albo dal 2014, avrebbe continuato a raccogliere e gestire abusivamente i risparmi di numerosi clienti, presentandosi come procacciatrice d’affari per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero. Durante i domiciliari avrebbe effettuato numerose telefonate non autorizzate a ex clienti, istituti bancari, società finanziarie e altri soggetti, condotta ritenuta idonea a favorire la reiterazione dei reati contestati.





Le indagini, coordinate dalla Procura e supportate da analisi finanziarie, accessi alle banche dati, interlocuzioni con autorità di vigilanza e perquisizioni informatiche, hanno permesso di accertare che la donna avrebbe raccolto abusivamente i risparmi di 112 clienti, carpendo la loro fiducia con la promessa di rendimenti elevati e sicuri.

