Savona: arrestata donna che ha aggredito l'ex con lo spray al peperoncino

Una 39enne ha violato il Codice Rosso: già sottoposta al divieto di avvicinamento e dotata di braccialetto elettronico, ha assalito l’ex compagno durante un incontro in centro

A Savona una donna di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver violato le misure previste dal Codice Rosso, il protocollo che tutela le vittime di violenza domestica e atti persecutori.

La donna, già sottoposta al divieto di avvicinamento e dotata di braccialetto elettronico, è stata fermata in flagranza dopo aver incontrato l’ex compagno nel centro città e averlo aggredito con spray al peperoncino, causandogli lievi escoriazioni.

Condotta in tribunale per l’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

