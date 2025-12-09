Savona: arrestata donna che ha aggredito l'ex con lo spray al peperoncino

A Savona una donna di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver violato le misure previste dal Codice Rosso, il protocollo che tutela le vittime di violenza domestica e atti persecutori.
La donna, già sottoposta al divieto di avvicinamento e dotata di braccialetto elettronico, è stata fermata in flagranza dopo aver incontrato l’ex compagno nel centro città e averlo aggredito con spray al peperoncino, causandogli lievi escoriazioni.
Condotta in tribunale per l’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.