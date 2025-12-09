Genova: anziano morto cadendo dalle scale di una RSA, giudice dispone nuove indagini

A Genova la giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha respinto la richiesta di archiviazione sulla morte di un anziano avvenuta il 17 gennaio 2024 nella Rsa Armellini Fondazione Chiossone, ordinando ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità della struttura.

L’uomo, 85 anni, ospite della residenza dopo ricoveri al Galliera e al San Martino, è caduto con la sedia a rotelle dalle scale mentre l’operatrice socio sanitaria che lo assisteva si era allontanata momentaneamente per aiutare altri pazienti. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. L’autopsia ha evidenziato che le lesioni riportate nella caduta hanno contribuito in modo determinante al decesso.

La pm Arianna Ciavattini aveva inizialmente indagato l’operatrice e ne aveva chiesto l’archiviazione, ma i familiari della vittima, rappresentati dall’avvocata Fulvia Nari, si erano opposti. La gip ha disposto nuovi approfondimenti, concentrandosi soprattutto sulla direzione della struttura e sull’idoneità dei presidi di sicurezza presenti al momento dell’incidente.

Secondo il provvedimento, le modifiche alle misure protettive adottate dalla Rsa solo dopo l’incidente potrebbero costituire implicitamente un’ammissione di colpa, rendendo necessario verificare la rispondenza alle normative sulla sicurezza precedenti all’evento.

