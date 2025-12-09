Cronaca

Genova, Sopraelevata: chiusura parziale per tre notti causa manutenzione impianti elettrici

di Redazione

La limitazione riguarda la semicarreggiata in direzione ponente, nel tratto tra la rotonda 9 Novembre 1989 e la rampa di accesso da via D’Annunzio

da questa notte e fino a venerdì 12 dicembre la Sopraelevata sarà parzialmente chiusa al traffico per tre notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00.


La limitazione riguarda la semicarreggiata in direzione ponente, nel tratto tra la rotonda 9 Novembre 1989 – Giorno della Libertà e la rampa di accesso da via Gabriele D’Annunzio. La chiusura è necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria sui cavi elettrici.


Per chi proviene dal centro e deve immettersi sulla strada Aldo Moro verso ponente, è consigliato percorrere corso Aurelio Saffi e utilizzare l’ingresso della Sopraelevata da via Gabriele D’Annunzio tramite via delle Casaccie.

