Genova, Sopraelevata: chiusura parziale per tre notti causa manutenzione impianti elettrici

da questa notte e fino a venerdì 12 dicembre la Sopraelevata sarà parzialmente chiusa al traffico per tre notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00.





La limitazione riguarda la semicarreggiata in direzione ponente, nel tratto tra la rotonda 9 Novembre 1989 – Giorno della Libertà e la rampa di accesso da via Gabriele D’Annunzio. La chiusura è necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria sui cavi elettrici.





Per chi proviene dal centro e deve immettersi sulla strada Aldo Moro verso ponente, è consigliato percorrere corso Aurelio Saffi e utilizzare l’ingresso della Sopraelevata da via Gabriele D’Annunzio tramite via delle Casaccie.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.