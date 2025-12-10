Auto pirata ad Albaro: trovato il veicolo, identificata la presunta investitrice dell'anziano

È stata ritrovata questa mattina dalla polizia locale di Genova, in un’area privata, una Dacia Sandero scura che potrebbe essere coinvolta nell’investimento dell’anziano avvenuto ieri sera in piazza Leonardo da Vinci ad Albaro (leggi qui). Sul parabrezza e sul cofano del SUV sono presenti tracce di pulviscolo e graffi compatibili con un impatto violento.

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi tecnici: prelievi di vernice, impronte e campioni biologici da confrontare con i reperti raccolti sul luogo dell’incidente.

Poco dopo gli agenti hanno rintracciato la presunta conducente, una donna di 76 anni, immediatamente sottoposta ad interrogatorio.

Nei suoi confronti potrebbero configurarsi le ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime, aggravate dalla fuga, ferme restando le verifiche investigative ancora in corso.

